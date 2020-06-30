Суд оправдал трех подозреваемых в избиении экс-нардепа Найема

Шевченковский районный суд Киева оправдал трех мужчин, которые в апреле 2018 года в центре Киева напали на тогда еще народного депутата Мустафу Найема.

Об этом сообщил брат экс-нардепа адвокат Маси Найем.

"Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью", - написал он в Facebook.

Массе Найем добавил, что решение суда будет оспариваться.

"Есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования был допущен ряд ошибок, которые негативно отразились на результатах судебного рассмотрения дела - в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации", - сообщил Маси Найем.

Мустафа Найем, комментируя решение суда, сообщил, что в ходе последнего судебного судья отказала ему в участии в дебатах, отказалась дать слово свидетелям сбора доказательств, не приобщила к материалам результаты одной из судебно-медицинских экспертиз и "не захотела исследовать заведомо ложные показания непонятно откуда взявшегося свидетеля по делу".

"Сегодня мои адвокаты проиграли суд против ребят, которые два года назад устроили со мной разборки на Бессарабской площади. Суд полностью оправдал троих из четырёх обвиняемых. По четвертому обвиняемому суд все ещё идёт", - сообщил экс-нардеп на своей странице в фейсбуке.

Он добавил, что обвиняемые все время прямо или косвенно намекали на его служебное положение - сначала народного депутата, затем - заместителя генерального директора концерна "Укроборонпром".

"Да, так вышло, что я знаю многих судей, прокуроров, следователей и экспертов. Но ни с одним из них у меня не было каких-либо контактов не процессуального характера. Я ни к к ому не обращался, не звонил и ни о чем не просил. И не буду. Я уверен, что справедливость на нашей стороне. И это не мой проигрыш", - написал Мустафа Найем.

Напомним, 30 апреля 2018 года четверо мужчин - представителей чеченской диаспоры - напали на Найема в центре Киева из-за конфликта на дороге. Полиция задержала троих подозреваемых. Саитов, который непосредственно ударил депутата, вылетел в Баку.

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить заочный арест Саитова, поскольку следователь и прокуратура не доказали, что он был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2018 года правоохранители завершили досудебное расследование по факту избиения Найема. Сообщалось, что подозреваемые - Ахмед Саитов (гражданин Украины), Умолт Темербулатов и Магомед-Салих Саитов (граждане России) были отпущены из-под стражи под личное обязательство.

Подозреваемого в избиении экс-нардепа Найема Магомеда-Амина Саитова суд отправил под домашний арест.