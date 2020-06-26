При внедрении "Электронного суда" должна быть обеспечена защита адвокатской тайны, - НААУ

Представители Национальной ассоциации адвокатов Украины и Государственной судебной администрации Украины обсудили вопросы обеспечения функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) и ее подсистемы «Электронный суд». Об этом говорится в сообщении пресс-службы НААУ, передают Українські Новини.

Председатель рабочей группы НААУ по вопросам внедрения электронного правосудия в Украине Валентин Гвоздий подчеркнул, что при разработке изменений в процессуальные кодексы, которые касаются работы "Электронного суда", должна быть учтена позиция адвокатов.

"Именно мы – адвокаты – будем тем "первым фронтом", который будет пользоваться этими сервисами в интересах наших клиентов. Нас интересует удобство пользования и надежность системы. Когда мы говорим о надежности – имеется в виду в первую очередь защита персональных данных и защита той информации, которая содержит адвокатскую тайну", - подчеркнул он.

Гвоздий предложил обеспечить подсоединение адвокатов к подсистеме "Электронный суд" через личный кабинет адвоката в Едином реестре адвокатов Украины (ЕРАУ).

"Тогда бы у вас автоматически происходила идентификация физического лица в качестве адвоката, вы бы в режиме реального времени видели, не прекращены ли его полномочия",- отметил Гвоздий.

Заместитель председателя Государственной судебной администрации Сергей Чорнуцкий отметил, что в вопросе интеграции ЕРАУ и "Электронного суда" видение НААУ и ГСА полностью совпадают.

Представители НААУ также предложили использовать в подсистеме "Электронный суд" важную наработку, которая используется в ЕРАУ - возможность генерации электронных ордеров адвокатов. Кроме того, Ассоциация представила свои предложения по проекту изменений в процессуальные кодексы для обеспечения эффективной работы ЕСИТС и "Электронного суда".

В частности, председатель комитета НААУ по административному праву и заместитель председателя Комитета НААУ по уголовному праву Юрий Бауман предоставил предложения к Уголовно-процессуальному кодексу и Кодексу административного судопроизводства о функционировании "Электронного суда". А заместитель председателя комитета НААУ по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Юрий Григоренко обратил внимание на то, что необходимо отдельно предусмотреть специфику работы арбитражных управляющих и внести соответствующие изменения в их личные кабинеты.

Участники встречи договорились, что представители НААУ на следующей неделе предоставят все свои предложения изменений в процессуальные кодексы в электронном виде, а еще через неделю НААУ и ГСА проведут следующую встречу и продолжат дискуссию по вопросам усовершенствования функционирования электронного судопроизводства.

Напомним, ранее председатель Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк в интервью ADVOKAT POST сообщил, что подсистема "Электронный суд" заработает в июне в тестовом режиме, а в дальнейшем вся судебная система сможет пользоваться её преимуществами. Он отмечал, что все участники процесса будут иметь право доступа к электронному делу через соответствующую квалифицированную электронную подпись.