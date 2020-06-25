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ГлавнаяПраво

Прокуратура открыла дело о вырубке леса в Карпатах

В результате паводков в Ивано-Франковской области погибли три человека.

Прокуратура открыла дело о вырубке леса в Карпатах
Фото: grinchenko-inform.kubg.edu.ua

Прокуратура начала уголовное производство по фактам массового уничтожения растительного мира, что вероятно привело к стихийному бедствию на территории Ивано-Франковской и других областей.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, информирует пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

Так, установлено, что в июне этого года на Прикарпатье выпало сверхнормативное количество осадков, в результате чего погибли три человека.

Также оказались подтопленными более 10 тысяч жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4146 метров берегоукрепления.

"Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами", - говорится в сообщении.

Ранее Гослесагентство отвергло связь между вырубкой Карпат и паводком. Там заявили, что лес мог задержать только 10% выпавших осадков. 

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