Кабмин выделил 672 млн на борьбу с последствиями паводка

Кабинет министров выделил 672 млн гривен из резервного бюджета на борьбу с последствиями паводка на западе Украины. Деньги предназначены "для оказания помощи населению и первоочередных безотлагательных аварийно-восстановительных мер".

Решение было принято на заседании правительства в четверг.

Ивано-Франковская область получит 480 млн гривен, Черновицкая - 30 млн, Закарпатская - 30 млн гривен, Львовская - 10 млн, Госводагентство - 92 млн гривен, Гослесагентство - 30 млн гривен.

Кроме того, 82 млн гривен выделены структурам Министерства внутренних дел "для ликвидации последствий стихии".

Из них 41 млн гривен пойдут ГосЧС, 22 млн гривен - Нацгвардии, 19 млн - Нацполиции.

Напомним, что июньский паводок в 2020 году, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, превысил по масштабам паводок 2008 года, который считался сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов. Сумма убытков пока не подсчитана.