​Нардеп Дануца: идеи с отставками спикера Рады и главы МВД - заведомо провальные

"Никто не в состоянии сейчас собрать голоса в парламенте под увольнение Разумкова и Авакова".

Народный депутат фракции "Слуга народа" и глава Кировоградской областной организации партии Александр Дануца убежден, что идеи с отставками спикера парламента Дмитрия Разумкова и главы МВД Арсена Авакова - заведомо провальные.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"Никто не в состоянии сейчас собрать голоса в парламенте под увольнение Разумкова и Авакова", - сказал он.

"Я где-то читал, что что Ермак с кем-то вел переговоры о смещении спикера и назначении вице-спикера от ОПЗЖ. Это ерунда. Никто не в состоянии сейчас собрать голоса в парламенте под увольнение Разумкова. Кроме президента", - добавил Дануца.

Он также рассказал, что лично знает Разумкова 10 лет.

"И он работал в свое время на Кировоградщине. Мы работали вместе. Я был в медиа, а он отвечал в облгосадминистрации за этот сектор, поэтому мы часто пересекались. Хочу сказать, Дмитрий Александрович, он очень сильно вырос. Очень сильно. Хотя и до этого был сильным. Но сегодня он вообще с волками там. То есть, с теми людьми, которые прошли политику вдоль и поперек. Он реально является объединяющей силой среди руководства парламента. Поверьте, есть куча моментов, где ему удалось вытягивать ситуацию, одновременно сохраняя лицо парламента - сегодня он работает именно на это", - рассказал Дануца.

Депутат подчеркнул, что при прошлом руководителе ОП Андрее Богдане возникали разные конфликтные ситуации по линии коммуникации Офиса и парламента.

"Очень холеричный в своих делах, в своей деятельности Богдан, требовал все и немедленно, прямо сейчас все принять и сделать. Мол, любой ценой, у нас же большинство... Но у нас есть регламент и давайте действовать в его рамках. Поэтому при прошлом руководстве ОП такие конфликтные ситуации случались. Возможно, если они есть сегодня, то больше рабочие, чем глобальные", - считает нардеп.

Парламентарий также уверен, что все попытки уволить главу МВД Авакова аналогично будут провальными.

"Да, приблизительно также. Просто если Аваков является неким раздражителем для большой части общества и парламента, то Разумков - нет. Разумков в этом смысле более позитивен. Ну, а у Авакова должность такая. Поэтому тут любой министр всегда будет контрверсионным", - полагает Дануца.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у него пока нет лучшего кандидата на должность министра внутренних дел, чем Арсен Аваков.