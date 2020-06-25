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Сийярто назвал сохранение Береговского района общим интересом Украины и Венгрии

Министр полагает, что в этом вопросе Украина и Венгрия станут союзниками.

Сийярто назвал сохранение Береговского района общим интересом Украины и Венгрии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Фото: hungarytoday.hu

В общих интересах Украины и Венгрии сохранить Береговский район на территории Закарпатья. Об этом на общем брифинге с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Наша просьба состоит в том, чтобы Береговский район сохранился. Однако, решение по этому вопросу принимать будет украинское правительство. Это просто наша просьба. И мы очень надеемся, что Украина положительно отнесется к этому", - сказал Сийярто.

Глава украинского МИДа отметил, что ныне в украинском информационном пространстве курсирует много фейков о создании крупного Береговского района. Напротив, он акцентировал, что эта административная единица уже давно существует на карте Украины.

Венгерский дипломат подчеркнул, что сохранение Береговского района, где компактно проживает 150 тысяч венгров, - это общий интерес как Будапешта, так и Киева. Министр полагает, что в этом вопросе Украина и Венгрия станут союзниками.

"Этот вопрос является интересом Украины, ведь Закарпатье размещено на территории Украины. Это общий интерес наших двух стран. В последние месяцы я вижу, что мы здесь союзники. Надеюсь, что и с новым губернатором Закарпатья мы станем союзниками. Не вижу ничего плохого в сотрудничестве двух стран, чтобы сделать Закарпатья историей успеха", – сказал Сийярто.

Напомним, ранее Министерство громад и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины в рамках административно-территориальной реформы.

В Закарпатской области планируют оставить пять районов, в том числе Береговский с населением 200 тысяч человек.  Раньше предполагалось, что в области останется четыре района, причем Береговский и Виноградовский собирались присоединить к разным территориальным единицам.

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