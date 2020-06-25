Сийярто назвал условие для снятие Венгрией вето на участие Украины в мероприятиях НАТО

Венгрия снимет запрет на участие Украины в мероприятиях НАТО сразу после того, как украинская сторона решит вопросы, связанные с законами о языке и об образовании. Об этом на общем брифинге с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Венгрии – Петер Сийярто.

"Как только будут решены вопросы, связанные с правами венгерского меньшинства в Украине на образование, мы это вето снимем и обеспечим, чтобы заседания НАТО-Украина на уровне министров и выше могли проходить. Очень надеюсь, что в скором времени так и будет", – отметил венгерский дипломат.

В то же время он акцентировал, что действия Венгрии отнюдь не направлены против Украины. Министр отметил, что Будапешт заинтересован в налаживании крепких партнерских отношений между двумя соседними странами.

"Мы не согласны с заявлениями, когда говорят, что Венгрия что-то делает против Украины. Подчеркиваю: Венгрия заинтересована в добрососедских отношениях, заинтересована в том, чтобы наши дискуссионные вопросы, связанные с использованием языка и законом об образовании, были решены как можно скорее. Мы хотим продолжить наше сотрудничество с Украиной в области торговли и экономики», – сказал Сийярто.

Напомним, с сентября 2017 года Венгрия ветирует все решения, связанные с углублением сотрудничества по линии Украина – НАТО.

В 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

В январе 2020 года Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании с тремя языковыми моделями для национальных меньшинств. Он предусматривает, что в венгерских школах на Закарпатье может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе.