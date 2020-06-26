Премьер-министр Дании отложила свадьбу из-за саммита ЕС

В прошлом году она переносила свадьбу из-за парламентских выборов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен решила перенести свою свадьбу из-за совпадавшего с ней по времени саммита ЕС.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Associated Press.

"Заседание Совета ЕС пройдет в Брюсселе в субботу в июле, как раз когда мы планировали свадьбу... Мне нужно помнить о моей работе и об интересах Дании. Поэтому нам придется снова изменить наши планы (со свадьбой, - ред.)", - рассказала премьер.

В прошлом году она была также вынуждена перенести свадьбу после того, как ее партия социал-демократов одержала победу на парламентских выборах и получила возможность формировать правительство.

Фредериксен отметила, что надеется все же в скором времени выйти замуж, и поблагодарила своего жениха за терпение.

Ранее официальный представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтц сообщил, что первый после режима изоляции саммит с физическим присутствием европейских лидеров пройдет в Брюсселе 17-18 июля.

Напомним, в прошлом году премьер Дании рассмешила парламент рассказом о дружбе слона и верблюда.