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​Путин назначил главой Россотрудничества внука Примакова

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

​Путин назначил главой Россотрудничества внука Примакова

Президент России Владимир Путин назначил руководителем Россотрудничества Евгения Примакова - внука бывшего главы правительства и министра иностранных дел РФ Евгения Примакова.

Об этом говорится в указе президента РФ.

"Назначить Примакова Евгения Александровича руководителем федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - отмечается в документе.

Евгению Примакову 44 года, он - внук Евгения Примакова, который возглавлял правительство РФ в конце 90-х годов, а затем руководил Службой внешней разведки.

Напомним, представительство российского Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Украине было образовано в 2007 году.

Два года назад на его сотрудников было совершено нападение в Киеве. После этого глава организации заявила, что пересмотрит формат работы в Украине.

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