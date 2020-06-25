​Путин назначил главой Россотрудничества внука Примакова

Президент России Владимир Путин назначил руководителем Россотрудничества Евгения Примакова - внука бывшего главы правительства и министра иностранных дел РФ Евгения Примакова.

Об этом говорится в указе президента РФ.

"Назначить Примакова Евгения Александровича руководителем федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - отмечается в документе.

Депутат Государственной Думы Евгений Примаков назначен главой федерального агентства Россотрудничетство @rsgov pic.twitter.com/Dhkp0R7X0k — Государственная Дума (@dumagovru) June 25, 2020

Евгению Примакову 44 года, он - внук Евгения Примакова, который возглавлял правительство РФ в конце 90-х годов, а затем руководил Службой внешней разведки.

Напомним, представительство российского Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Украине было образовано в 2007 году.

Два года назад на его сотрудников было совершено нападение в Киеве. После этого глава организации заявила, что пересмотрит формат работы в Украине.