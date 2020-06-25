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​В России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию

Если граждане РФ их одобрять, то Россия признает внутреннее законодательство превалирующим над Международным правом. 

​В России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию
Фото: mos.ru

В России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. 

Среди ключевых изменений: подчинение главе Кремля высшей исполнительной власти, местного самоуправления, Конституционного суда и всех без исключения силовых органов. Также в представленном на голосование проекте Основного закона РФ закрепляются понятия бога, единственно возможного социального союза между мужчиной и женщиной и фактически преследование за отказ от Государственной трактовки событий Второй мировой войны. 

"Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", — говорится в документе. 

В случае одобрения правок гражданами РФ, Россия признает внутреннее законодательство превалирующим над Международным правом, обозначит себя как правопреемника Советского Союза и закрепит за собой возможность создавать новые федеральные территории. Волеизъявление продлится с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Напомним, что ранее Госдума проголосовала за новые конституционные правки, Конституционный суд РФ их рассмотрел в ускоренном порядке, а Владимир Путин подписал соответствующие изменения. Таким образом, сразу после оглашения ЦИК результатов референдума, обновленная Конституция России вступит в силу.

Голосование за поправки должно было состояться еще 22 апреля, но было отложено из-за коронавируса. 

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