Число заразившихся коронавирусом на скотобойне в Германии возросло до 1700 человек

На крупнейшем в Германии мясокомбинате фирмы Tönnies в округе Гютерсло на западе страны из 7 тысяч занятых инфицированными коронавирусом оказались более 1700 работников.

Сколько членов своих семей они успели заразить, еще не известно. Тесты, которые земельные власти хотят сделать в Гютерсло обязательными, только начались, передает DW.

По мнению немецких вирусологов, условия, царящие на мясокомбинате, просто идеальны для распространения вируса. В охлажденных цехах, в которых разделываются туши, люди работают бок о бок, соблюдать предписанную дистанцию в полтора метра практически невозможно.

"К тому же из-за шума работники, чтобы услышать друг друга, вынуждены кричать, что резко повышает концентрацию аэрозоля в выдыхаемом воздухе, а ведь коронавирус передается именно воздушно-капельным путем. Низкие же температуры повышают его устойчивость. Воздух здесь охлажден, люди работают в условиях стресса и близко друг к другу, им приходится кричать", - цитирует издание вирусолога Фридемана Вебера.

По словам ученого, из-за этого в атмосфере оказывается особенно много дыхательных капель, и такие аэрозоли очень долго удерживаются в охлажденном воздухе закрытых помещений. То есть там, где холод должен препятствовать размножению бактерий в разделываемом мясе, SARS-CoV-2 чувствует себя как дома.

"Этот тезис подтверждают результаты исследования, опубликованного в американском научном журнале Emerging Infectious Diseases: выяснилось, что дольше всего коронавирус сохраняется в выделениях из носоглотки при температурах до 10 градусов Цельсия", - указывает издание.

В двух округах на западе Германии снова закрыты школы и детские сады, музеи и выставки, введен запрет на социальные контакты.