МАУ уволила менеджера из-за гибели 38 щенков в самолете

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) выразила сожаление в связи с гибелью щенков на ее рейсе и сообщила о начале собственного внутреннего расследования, в рамках которого был отстранен глава дирекции по грузовым перевозкам и логистике.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном на ее сайте.

13 июня во время проверки самолета МАУ в аэропорту Торонто были обнаружены более 500 щенков французских бульдогов, из которых 38 были мертвы. Эта история стала известной благодаря посту в фейсбуке женщины, забиравшей с рейса МАУ кота и увидевшей страдающих и мертвых щенков. "Пожалуйста, не пользуйтесь услугами этой авиакомпании! COVID привел к тому, что много животных застряли за границей. Но это не способ их вернуть", - написала она.

В МАУ заявили, что перевозили на рейсе 559 собак и 89 котов, так как рейс был эвакуационным, а на 272 мест приходилось только 92 пассажира.

Кроме того, компания по собственному решению наложила эмбарго на перевозку животных, начиная с 19 июня 2020 года.

В рамках открытого криминального производства начался также процесс предоставления документов Бориспольскому отделению Нацполиции.

Сообщается, что общее количество животных на рейсе Киев-Торонто составило 559 собак и 89 котов, которые были размещены в 337 клетках. Все они имели коммерческое назначение, за исключением одного, летевшего с пассажиром.

МАУ утверждает, что грузовой салон самолета Boeing 767, в котором перевозились животные (передний, задний и балочный грузовой отсек), полностью вентилируется и является температурно-регулированным. В компании подчеркнули, что размещение животных в клетках более одной особи разрешается, если животные могут свободно двигаться и перемещаться.

Напомним, в январе в самолете российской компании "Аэрофлот", выполнявшей рейс Нью-Йорк - Москва, погибли две кошки. У третьей кошки, летевшей трансфером, ветеринар диагностировал обморожение.