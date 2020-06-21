Полиция начала расследование гибели 38 щенков во время перелета из Киева в Торонто

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту гибели 38 щенков во время авиаперелета самолетом МАУ из Киева в Торонто. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

«В СМИ появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился самолет, совершавший авиарейс "Киев-Торонто", на борту которого находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания. Установлено, что это был пассажирский рейс, с 92 пассажирами на борту. Также там находилось свыше 3 тонн груза, учитывая животных», - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

О погибших щенках ранее сообщили канадские СМИ.

Издание National Post написало, что рейс авиакомпании МАУ, на котором перевозили собак, прибыл из Киева в Торонто 13 июня. По информации журналистов, некоторых животных размещали по двое в одну клетку, для 500 животных было 300 переносок.

Эбби Лорензен рассказала, что приехала в аэропорт, чтобы забрать собаку своего друга, и увидела, как работники складывают мертвых животных в мусорные пакеты.

Издание пишет, что у животных не было возможности свободно двигаться. Кроме того, клетки стояли в нижнем отсеке самолете, где плохо циркулирует воздух.

Согласно правилам Международной ассоциации воздушного транспорта, у каждого животного должно быть достаточно места для того, чтобы стоять, сидеть, крутиться и лежать в естественном положении. В клетках, в которых перевозят животных, должна быть вентиляция по меньшей мере с трех сторон.

Сначала МАУ заявили, что у них нет информации о гибели животных. Позже, 19 июня, компания выразила соболезнования на своей международной странице в фейсбук.

«Все в МАУ выражают соболезнования по трагической потери жизни животных во время нашего рейса. МАУ сотрудничает с местными органами власти, чтобы определить, что произошло, и внести любые изменения, необходимые для предотвращения возникновения подобной ситуации», - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, в январе две кошки погибли в самолете "Аэрофлота" при перелете из Нью-Йорка в Москву.