Полиция проводит обыски в коммунальных службах, которые обслуживали дом на Позняках

Национальная полиция проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом на проспекте Григоренко в Киеве, где в воскресенье утром произошел взрыв.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает сайт МВД.

"Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи", - сообщил глава МВД.

Аваков также пообещал, что вокруг дома полицейские и нацгвардейцы будут вести круглосуточное дежурство для защиты от мародеров.

Однако, как передает корреспондент LB.ua, эвакуированные жители устроили скандал. Они возмущены тем, что в их разрушенных квартирах ходят люди и, по их словам, что-то оттуда выбрасывают. Едва не дошло до драки с полицейскими.

Ранее в ГосЧС сообщили, что дом обследуют спасатели, чтобы выявить разрушения конструкции.

Напомним, мощный взрыв в киевской многоэтажке произошел в 10 утра в воскресенье. Повреждены четыре этажа. Обломки разлетелись на более чем 200 метров. Спасатели нашли тело одного погибшего, тело еще одной женщины пытаются извлечь из-под завалов. Жителей поврежденного и соседних домов эвакуировали из-за угрозы обвала. Кличко сообщил, что, вероятно, дом придется разобрать.

Правоохранители рассматривают две версии взрыва в многоэтажном доме: газовоздушная смесь или взрывчатка.

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины.