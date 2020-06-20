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Боевики возле Павлополя применили неуправляемые авиационные ракеты, - штаб ООС

Ракеты не сработали, ударившись о землю, боевые головки отломались.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили две неуправляемые авиационные ракеты С-8 в Павлополе Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня в окрестностях Павлополя, что в Донецкой области, неподалеку жилых домов и позиций украинских военнослужащих, обнаружили две неуправляемые авиационные ракеты С-8. Поскольку ракеты являются неуправляемыми, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта", - сообщили в ООС.

По словам военного инженера, ракеты не сработали, ударившись о землю, боеголовки отломились, после чего их было уничтожено.

"Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса", - заявили в ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что с начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло 20 обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военных.

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