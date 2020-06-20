С начала дня на Донбассе произошло 20 обстрелов, ранены двое военных

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло 20 обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военных.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Вооруженные формирования, которых поддерживает Россия, использовали артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Стреляли возле Орехово, хутора Вольный, Новоалександровки, Новозвановки, Троицкого, Шумов, Попасной, Золотого-4, Луганского, Зализного, Новотошковского, Авдеевки, Павлополя.

Обострение на Донбассе произошло на фоне заявления пресс-секретаря Владимира Путина, который в эфире "Первого канала" назвал ситуацию с мирным урегулированием "потенциально опасной".

По его словам, обеспокоенность вызывают все чаще звучащие слова о необязательности или невозможности выполнения Минских соглашений. "Если это будет дальше звучать чаще и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик", - цитирует Пескова "РИА Новости".

Напомним, что два десятка обстрелов за неполные сутки - это самое большое количество с начала мая. Для сравнения: 19 июня вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим прекращения огня.