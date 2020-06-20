Во Львове арестовали 18-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании 12-летнего мальчика

Железнодорожный районный суд Львова в субботу арестовал без права залога 18-летнего львовянина, которого подозревают в изнасиловании 12-летнего мальчика. Об этом информирует областная полиция.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 18 июня в 12:40. Мальчик ушел гулять с друзьями в районе Левандовка.

"Вскоре мальчик вернулся домой и рассказал, что на улице Роксоланы неизвестный мужчина позвал его в парк якобы помочь толкать мопед и пообещал купить газированный напиток. В парке ребенок был изнасилован", - сообщили в полиции.

Правоохранители оперативно задержала вероятного насильника. Им оказался 18-летний львовянин Мирослав М, пишет ZAXID.net.

По информации издания, он вместе с родителями живет на Левандовке, неподалеку от места преступления.

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские нашли вещественные доказательства, а именно одежду, в которой он был одет во время совершения преступления.

Источники издания рассказали, что 18-летний парень в присутствии полицейских признался родителям, что именно он изнасиловал 12-летнего мальчика. После этого родители запретили ему говорить и вызвали адвоката.

Кроме того, в отделении полиции мальчик указал на своего обидчика во время проведения опознания.

Мама пострадавшего рассказала, что родители подозреваемого уже наняли пятерых адвокатов, чтобы те защищали в суде их сына, в то время, как родители жертвы собирают деньги на оплату услуг защитника.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что оплатит услуги адвоката для 12-летнего мальчика. По словам городского главы, родители подозреваемого являются состоятельными бизнесменами.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.