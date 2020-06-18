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В Закарпатской области родители назвали ребенка Зеленский

Минюст назвал самые популярные и необычные имена новорожденных в регионе.

В Закарпатской области родители назвали ребенка Зеленский
Фото: Идеальная мама

В Закарпатской области родители назвали новорожденного сына Зеленский.

Об этом сообщила пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

Самыми распространенными именами, которыми называли мальчиков, стали: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав; женские - Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

"Стоит отметить, что родители также оказывали предпочтение необычным именам. Среди мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастьян, Жан, Прокоп, Огнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение 5 месяцев 2020 года в Закарпатской области зарегистрировано 5 398 новорожденных.

Напомним, ранее Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году.

В 2018 году в  Раде предлагали запретить родителям давать своим детям имена, "оскорбляющие общественную мораль" и называть детей Януковичами и Золушками.

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