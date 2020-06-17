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Двое нарушителей перелезли забор в пункте пропуска "Шегини" прямо во время брифинга пограничников

Позже они заплатили по 170 гривен штрафа.

Двое нарушителей перелезли забор в пункте пропуска "Шегини" прямо во время брифинга пограничников
Фото: https://dpsu.gov.ua

Двое жителей Черкасской области перелезли через забор на нейтральной территории пешего перехода в пункте пропуска "Шегини". Этот момент снял корреспондент издания Tvoemisto.tv во время стрима на брифинге руководства по очередях на границе 15 июня.

В среду, 17 июня, пограничники сообщили, что на нарушителей наложили штраф. Они заплатили по 170 гривен.

"Двое граждан Украины, после прохождения всех видов контроля с украинской стороны, проследовали на выход из Украины в направлении польского пункта пропуска "Медыка". Однако, через некоторое время они перелезли через забор и направились на паспортный контроль на вход в Украину, чем нарушили режим в пункте пропуска. Оценив размер очереди людей, которые ожидали пропуска в Польшу, они решили вернуться обратно на Родину. В итоге каждый из них заплатил штраф в размере 170 гривен", - разъяснили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Как сообщалось, после открытия на пункте пропуска "Шегини" образовались большие очереди на выход из Украины. Люди ждали по 10 часов, чтобы пересечь границу с Польшей.

Украинские пограничники объясняли задержки дополнительными контрольными процедурами, введенными польской стороной в связи с карантином.

Напомним, пункт пропуска "Шегини"на украинско-польской границе возобновил работу в полночь 16 мая. Пропуск граждан осуществляется только в пешем порядке, поскольку смежной стороной работу автомобильного направления не было восстановлено.

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