Двое жителей Черкасской области перелезли через забор на нейтральной территории пешего перехода в пункте пропуска "Шегини". Этот момент снял корреспондент издания Tvoemisto.tv во время стрима на брифинге руководства по очередях на границе 15 июня.

В среду, 17 июня, пограничники сообщили, что на нарушителей наложили штраф. Они заплатили по 170 гривен.

"Двое граждан Украины, после прохождения всех видов контроля с украинской стороны, проследовали на выход из Украины в направлении польского пункта пропуска "Медыка". Однако, через некоторое время они перелезли через забор и направились на паспортный контроль на вход в Украину, чем нарушили режим в пункте пропуска. Оценив размер очереди людей, которые ожидали пропуска в Польшу, они решили вернуться обратно на Родину. В итоге каждый из них заплатил штраф в размере 170 гривен", - разъяснили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Как сообщалось, после открытия на пункте пропуска "Шегини" образовались большие очереди на выход из Украины. Люди ждали по 10 часов, чтобы пересечь границу с Польшей.

Украинские пограничники объясняли задержки дополнительными контрольными процедурами, введенными польской стороной в связи с карантином.