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РосСМИ сообщили о захвате "духовником Поклонской" женского монастыря на Урале

Схиигумен Сергий (Романов) сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря.

РосСМИ сообщили о захвате "духовником Поклонской" женского монастыря на Урале
Фото: moguchev.life / VK

Схиигумен Сергий (Романов), которого российские СМИ называли духовником депутата Госдумы РФ жкс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской, сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и захватил здание.

Об этом пишет РБК со ссылкой на местные издания 66.ru и E1.ru.

"Законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем отцом Сергием, являющимся духовником обители", - сообщили в пресс-службе епархии. По данным портала, к охране монастыря привлекли казаков, так как соратники Сергия опасаются замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника и "провокаций".

В епархии призывают "молиться о вразумлении схиигумена Сергия".

"Ему дана возможность подумать до следующего заседания суда", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, Наталья Поклонская - бывший украинский прокурор, которая перешла на сторону оккупанта в 2014 году, стала прокурором полуострова, а позже была избрана в Госдуму РФ.

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