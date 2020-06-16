Трамп подписал указ о реформе полиции США

Президент США Дональд Трамп 16 июня подписал указ о реформе полиции, предусматривающий совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских и расширение ресурсов в сфере охраны психического здоровья, сообщают в администрации.

Об этом сообщает Голос Америки.

Выступая на церемонии подписания указа в Розовом саду Белого дома, президент назвал имена присутствующих на церемонии родственников лиц, погибших в столкновениях с полицией. Одновременно он представил собравшимся присутствующих руководителей правоохранительных органов.

Трамп подчеркнул, что американское общество должно поддерживать отважных мужчин и женщин в полицейской форме, отметив вместе с тем необходимость подотчетности полиции обществу и важность повышения ее профессионализма и моральных стандартов.

Трамп заявил, что решительно выступает против предложений о лишении департаментов полиции финансирования.

"Американцы знают правду: без полиции воцаряется хаос, без закона наступает анархия", – напомнил президент.

Он также сказал, что администрация Обамы даже не пыталась решить проблему, шаг на пути решения которой делается сегодня.

Напомним, 25 мая при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Полицейские заподозрили его в расплате фальшивыми купюрами в магазине. В момент задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло. Темнокожий мужчина кричал, что ему трудно дышать, и просил его отпустить, но полицейские не реагировали на его слова.

Впоследствии Флойд скончался в больнице от асфиксии. В результате были уволены четверо полицейских. Одного из них обвинили в убийстве, других трех - в пособничестве убийству.

После этого инцидента США охватили массовые акции протеста, которые сопровождались беспорядкам. Митинги против расизма и полицейского произвола также прошли в странах Европы.