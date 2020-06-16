МИД потребовал от испанского СМИ исправить карту с "российским" Крымом (обновлено)

Ее опубликовали в инфографике о распространении коронавируса.

Министерство иностранных дел потребовало от испанской телерадиокомпании RTVE исправить карту, где оккупированный Крым обозначен частью России. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первая замглавы МИД Эмине Джапарова.

Он сообщила, что карта была опубликована в инфографике о распространении COVID-19.

"Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к RTVE и МИД Испании с требованием исправить", - отметила Джапарова.

Фото: Facebook Эмине Джапарова

Обновление. Джапарова сообщила, что испанская ТРК исправила ошибку. Теперь на карте Крым обозначен таким же цветом, как и остальная территория Украины.

Напомним, что в апреле 2020 The New York Times опубликовал карту с российским Крымом в статье о пандемии COVID-19. Издание опубликовало карту-инфографику, в которой Крым был отмечен тем же цветом, что и Россия.