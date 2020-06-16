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Администрация Трампа планирует выделить $1 трлн на инфраструктуру

Белый дом ищет варианты для запуска экономики.

Администрация Трампа планирует выделить $1 трлн на инфраструктуру
Фото: EPA/UPG

Администрация президента США Дональда Трампа готовит инфраструктурный пакет на сумму почти $1 триллион в рамках усилий по оживлению экономики. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Предварительная версия плана министерства транспорта предусматривает выделение большей части средств на такие проекты, как дороги и мосты, но часть денег также будет зарезервирована на развертывание инфраструктуры 5G и широкополосной связи в сельской местности, сообщило агентство со ссылкой на осведомленные источники.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса американская экономика погрузилась в первую за 13 лет рецессию. ВВП США в первом квартале снизился на 4,8%, во втором квартале падение будет еще больше, потому что закрытие компаний и увольнение сотрудников продолжилось.

Это первый квартальный спад за шесть лет и самый резкий с тех пор, как экономика сократилась на 8,4% в годовом выражении в четвертом квартале 2008 года.

Основной причиной спада стало сокращение потребительских расходов, на которые приходится 70% экономической активности в США.

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