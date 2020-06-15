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Премьер Кыргызстана подал в отставку​ из-за коррупционного скандала

Ранее он ушел в отпуск, чтобы "избежать упреков в возможном давлении на следствие".

Премьер Кыргызстана подал в отставку​ из-за коррупционного скандала
Мухаммедкалый Абылгазиев
Фото: aa.com.tr

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Абылгазиев связал это решение с обвинениями в причастности к нарушениям при переоформлении радиочастот. Ранее на фоне расследования он ушел в отпуск, сославшись на то, что хочет избежать упреков в возможном давлении на следствие.

Теперь же он сообщил, что за время двухнедельного отпуска следователи к нему не обращались и назвал все обвинения в свой адрес необоснованными.

"Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона. Но, к сожалению, расследование все еще не завершено. В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, Правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе Правительства. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра", - заявил Абылгазиев.

"Дело о частотах" расследует межведомственная следственная группа Военной прокуратуры Кыргызстана. Речь идет о покупке оператором сотовой связи ОсОО "Скай Мобайл" (торговая марка российского сотового оператора Beeline) за 1 миллион 800 тыс. долларов компании AlaTV, которая владела частотой в 200 МГц. В марте 2020 года новый владелец переоформил частоту под работу 4G-интернета. По некоторым данным, в итоге радиочастоты обошлись "Билайну" лишь в 700 сомов (9,3 доллара), хотя реально они стоят намного дороже.

Следователи считают, что сделка была проведена в результате коррупции должностных лиц в Госагентстве связи и Государственном комитете национальной безопасности, которые в сговоре с представителями частных компаний пролоббировали переоформление лицензии.

Напомним, в прошлом году юывшему президенту Кыргызстана предъявили обвинения в убийстве и массовых беспорядках.

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