В Беларуси ввели временную администрацию в банк, которым управлял конкурент Лукашенко

Виктор Бабарико ушел из Белгазпромбанка для участия в избирательной кампании.

Фото: belgazprombank.by

Национальный банк Беларуси ввел временную администрацию в Белгазпромбанк, которым до мая 2020 года управлял Виктор Бабарико. Он ушел из банка в мае в связи с участием в избирательной кампании.

На сайте Нацбанка Беларуси говорится, что руководителем временной администрации Белгазпромбанка назначена Надежда Ермакова, полномочия правления банка на период действия временной администрации приостановлены.

Такое решение Нацбанк принял на основании уголовных дел, которые ранее были возбуждены в отношении должностных лиц банка по статьям об отмывании средств, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов и сборов.

12 июня стало известно о задержании 15 топ-менеджеров Белгазпромбанка и бывших сотрудников банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

В эфире государственного телеканала "Беларусь 1" также заявили, что в ходе обысков в банке изъяли около 150 картин общей стоимостью $20 миллионов. Ведущий гостелеканала утверждал, что картины планировалось вывезти из страны.

Белгазпромбанк принадлежит российским "Газпрому" и Газпромбанку. Это третий по величине банк Беларуси - после Беларусбанка и Белагропромбанка.