Фото: EPA/UPG

В Лондоне более 100 человек арестовали после акции "в защиту памятников", которая закончилась столкновениями с полицией. Об этом пишет ВВС.

Агентство сообщает, что сотни белых людей в субботу собрались около военного мемориала в Уайтхолле и на Парламентской площади около статуи Уинстона Черчилля.

Демонстранты утверждали, что приехали защитить памятники британской империи от активистов движения BLM (Black Lives Matter — «черные жизни имеют значение»).

По данным BBC, среди собравшихся были представители радикальных правых организаций, футбольные фанаты.

Полиция призывала протестующих разойтись, но те начали кидать в сотрудников бутылки, камни, дымовые шашки.

В службе скорой помощи сообщили, что в столкновениях пострадали 15 человек, из них двое полицейских, а помощь в стационаре потребовалась шестерым.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В это же время в Гайд-парке и на Трафальгарской площади у колонны Нельсону продолжались митинги против расизма и в поддержку темнокожих. Эти акции протекали в основном мирно.

За последние дни в Британии стихийно или по решению местных властей было снесено несколько памятников историческим деятелям, занимавшимся работорговлей.

Так, в Бристоле демонстранты снесли с постамента памятник бригадному генералу в армии Конфедерации во время гражданской войны в США Эдварду Колстону и сбросили его в реку. Власти города уже достали памятник из воды и намерены поместить его в музей. В Лондоне протестующие демонтировали статую шотландского торговца и рабовладельца Роберта Миллигана.

Памятник Уинстону Черчиллю заранее покрыли защитными лесами после того, как в предыдущие выходные на нем написали слово "расист".

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател назвала происходящее "недопустимым бандитизмом".