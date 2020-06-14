Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
Степанов не исключил возвращение к жесткому карантину
Степанов не исключил возвращение к жесткому карантину
В Украине усилят проверки магазинов, рынков и транспорта из-за рекордной статистики по коронавирусу
В Украине усилят проверки магазинов, рынков и транспорта из-за рекордной статистики по коронавирусу
Шевченковский суд отложил избрание меры пресечения Стерненко
Шевченковский суд отложил избрание меры пресечения Стерненко
В Украине зафиксировали наибольшее суточное количество случаев коронавируса с начала пандемии
В Украине зафиксировали наибольшее суточное количество случаев коронавируса с начала пандемии
Зеленский переходит на особый режим работы из-за коронавируса у жены
Зеленский переходит на особый режим работы из-за коронавируса у жены
Кабмин запретил пробное ВНО
Кабмин запретил пробное ВНО
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
ГлавнаяМир

В Лондоне арестовали более 100 участников акции "в защиту памятников"

Протестующие против расизма сносят памятники историческим деятелям, занимавшимся работорговлей. 

Фото: EPA/UPG

В Лондоне более 100 человек арестовали после акции "в защиту памятников", которая закончилась столкновениями с полицией. Об этом пишет ВВС.

Агентство сообщает, что сотни белых людей в субботу собрались около военного мемориала в Уайтхолле и на Парламентской площади около статуи Уинстона Черчилля.

Демонстранты утверждали, что приехали защитить памятники британской империи от активистов движения BLM (Black Lives Matter — «черные жизни имеют значение»). 

По данным BBC, среди собравшихся были представители радикальных правых организаций, футбольные фанаты.

Полиция призывала протестующих разойтись, но те начали кидать в сотрудников бутылки, камни, дымовые шашки. 

В службе скорой помощи сообщили, что в столкновениях пострадали 15 человек, из них двое полицейских, а помощь в стационаре потребовалась шестерым.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В это же время в Гайд-парке и на Трафальгарской площади у колонны Нельсону продолжались митинги против расизма и в поддержку темнокожих. Эти акции протекали в основном мирно.

За последние дни в Британии стихийно или по решению местных властей было снесено несколько памятников историческим деятелям, занимавшимся работорговлей. 

Так, в Бристоле демонстранты снесли с постамента памятник бригадному генералу в армии Конфедерации во время гражданской войны в США Эдварду Колстону и сбросили его в реку. Власти города уже достали памятник из воды и намерены поместить его в музей. В Лондоне протестующие демонтировали статую шотландского торговца и рабовладельца Роберта Миллигана.

Памятник Уинстону Черчиллю заранее покрыли защитными лесами после того, как в предыдущие выходные на нем написали слово "расист".

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател назвала происходящее "недопустимым бандитизмом".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также