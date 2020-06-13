Мероприятие не было согласовано и состоялось в нарушение карантина.

Фото: EPA/UPG

В Париже в субботу, 13 июня, собралась большая акция протеста против расизма и полицейского насилия

Как сообщает RFI, несколько тысяч человек вышли на площадь Республики, несмотря на запрет на проведение любых мероприятий с участием более чем десяти человек в общественных местах. Протестующие планировали пройти маршем до здания Оперы Гарнье, однако полиция не дала кортежу начать движение от площади.

Из-за этого произошли столкновения с применением слезоточивого газа.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Префект полиции Парижа Дидье Лальман не выпустил постановление, запрещающее субботнюю акцию протеста, но и без него проведение митинга было незаконным. Протестующие не подали заявку на акцию в полицию, а закон о чрезвычайном санитарном положении запрещает собираться в общественных местах больше, чем по 10 человек.

Участники митинга выступают против полицейского насилия во Франции. Одним из организаторов акции выступил комитет памяти Адама Траоре - 24-летнего чернокожего француза, который погиб после жесткого задержания в 2016 году.

Фото: EPA/UPG

Напомним, что протесты против расизма и полицейского насилия начались в конце мая в США после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Впоследствии акции начались во многих других странах мира.