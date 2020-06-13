Некоторые авто отлетели в сторону на несколько метров.

В Китае девять человек погибли и минимум 112 получили ранения при взрыве автоцистерны на шоссе. Об этом в субботу сообщает CCTV Asia Pacific.

Инцидент произошел в городском уезде Вэньлин китайской провинции Чжэцзян.

"Бензовоз взорвался после столкновения с впереди стоящим автомобилем. В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на несколько метров", - говорится в сообщении.

На появившихся в соцсетях записях видны горящие автомобили и разрушенные здания, расположенные у места происшествия. На одном из видео зафиксирован момент, когда крупный обломок после взрыва пролетает над автомобильной дорогой и малоэтажными зданиями.

О причинах взрыва пока не сообщается.