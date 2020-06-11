В Хмельницкой области на автодороге Житомир-Черновцы возле села Ружичанка в результате столкновения двух грузовых микроавтобусов Mercedes Sprinter погибли три человека.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла около 9:50 утра. Чтобы извлечь тела погибших, спарсателям пришлось использовать специальную технику.

"На месте ДТП с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали из искореженных автомобилей всех погибших: 48-летнего водителя одного из автомобилей и 35-летнего водителя другого автомобиля и его 60-летнюю пассажирку. Далее, чтобы предотвратить вероятное возгорание, спасатели отключили аккумуляторные батареи обоих автомобилей", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Фото: km.dsns.gov.ua

Фото: km.dsns.gov.ua

Фото: km.dsns.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве Mercedes сбил полицейскую на пешеходном переходе и скрылся.