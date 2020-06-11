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​Полицейские офицеры громад Ровенской области получили 23 служебных Renault Duster

Должности полицейских офицеров громад введены уже в 207 ОТГ.

​Полицейские офицеры громад Ровенской области получили 23 служебных Renault Duster
Фото: МВД

Глава Национальной полиции Игорь Клименко вручил полицейским офицерам громад Ровенской области ключи от 23 служебных автомобилей.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что 30 полицейских офицеров общин из 23 ОТГ области получили новые кроссоверы Renault Duster. По словам Клименко, сейчас должности полицейских офицеров громад введены уже в 207 созданных в Украине ОТГ.

"Месседж этого проекта - я здесь. Здесь, когда есть горе, здесь, когда есть проблема, здесь, когда преступление, когда надо оказывать помощь. Но самое главное - полицейский офицер общины всегда находится в населенном пункте. Кроме того, он обслуживает территории рядом с местом дислокации. Также с руководством ОТГ решает те вопросы, которые стоят перед каждым жителем края, и выполняет поставленные перед полицией задачи", - сказал глава Нацполиции.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Начальник полиции Ровенской области Валерий Самчук поблагодарил присутствующих на вречении глав ОТГ за поддержку проекта "Полицейский офицер громады".

Глава облгосадминистрации Виталий Коваль, в свою очередь, отметил, что этот проект позволяет выйти на новый уровень коммуникации между местными жителями и правоохранительными структурами.

Напомним, замена участковых полицейских в ОТГ на офицеров громад стартовала весной 2019 года. Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда заявил, что полицейские офицеры громад будут работать в 30 тыс. населенных пунктов в сельской местности, где проживает около 28 млн человек.

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