Фото: facebook/Олександр Маркушин

В среду утром жители города Ирпень вышли на пикет к зданию Кабинета министров с требованием признать, чтобы их город получил статус административного центра района.

Ирпень считался приоритетным центром большого района Киевщины, к которому должны войти Полесский, Иванковский, Вышгородский, Бородянский, Макаровский, Киево-Святошинский районы и города областного значения Ирпень и Буча.

Однако Министерство развития общин в проектах будущих районов области определило админцентром город Бучу.

"В Буче 35 тыс. населения, в Ирпене - более 50 тыс. Вся структура у нас находится - суды, милиция. Инфраструктуру надо будет перевезти в Бучу - Совбез, пенсионный фонд. Как мне туда добираться? Одна маршрутка ходит! Как так, что Ирпень будет в подчинении у маленького поселка? ", - цитирует одну из митингующих Telegram-канал PavlovskyNews.

Вместе с тем, активисты заявляют, что мэр Ирпеня свез на митинг бюджетников. Так ирпенский общественный деятель, основатель проекта "Общественная инициатива" Алексей Зиневич опубликовал фото автобусов, на которых, по его словам, руководство города собирало людей в Киев.

Фото: facebook/Олександр Маркушин

Фото: facebook/Олександр Маркушин

Накануне, 9 июня, в Киевской областной государственной администрации обсуждался вопрос о районах, где рассматривали соответствие Бородянки, Бучи, Вышгорода и Ирпеня требованиям, предъявляемым к будущему райцентру.

"Я одинаково хорошо отношусь ко всем жителям области. Для меня важна воля общин и соблюдение методики. При этом, на сегодняшний день ни один из населенных пунктов не соответствует заявленным критериям на 100%. Но если бесстрастно анализировать карту Северо-Западного региона Киевской области, то, по моему мнению, больше всего под них подпадает Бородянка. Вместе с тем, большинство общин хотят, чтобы центр был в Буче", - заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.