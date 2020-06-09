Люди самостоятельно покинули вагон, пострадавших нет.

Сегодня днем в Кривом Роге на ходу загорелся трамвай с пассажирами.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 13:25 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в одном из вагонов скоростного трамвая на площади 30-летия Победы Саксаганского района города Кривой Рог. По указанному адресу были направлены отделение 14-й и 26-й государственных пожарно-спасательных частей 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГосЧС Днепропетровской области, а также отделения специализированного формирования Государственного военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда ГосЧС города Кривой Рог", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание возникло на ходу во втором вагоне трамвая.

На момент прибытия спасателей, пассажиры самостоятельно покинули вагон. Пострадавших нет.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Огнем уничтожен один из вагонов трамвая и частично поврежден второй. К тушению привлекались девять человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники ГосЧС.

Напомним, ранее в Днепре сгорел трамвай, который ехал без пассажиров и транспортировал вагон в депо.