В Киеве полицейские задержали проректора университета при получении 220 тыс. гривен взятки.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Правоохранители установили, что за вступление иностранцев в университет и решения вопроса о получении виз, дающих им разрешение для въезда на территорию Украины, педагог требовал 224 тыс. гривен. Сегодня, 9 июня, проректора задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному ему о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее полицейские задержали ректора харьковского вуза за вымогательство и получение 300 тыс. гривен взятки. Сообщалось, что руководители университета вымогали деньги у бизнесмена за предоставление помещений вуза в аренду.