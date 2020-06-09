Зеленский попросил Кабмин продумать правила отдыха детей в летних лагерях

Сейчас мы имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать".

Президент Владимир Зеленский просит Кабинет министров продумать правила отдыха детей в летних лагерях в условиях карантинных ограничений пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента по итогам совещания с правительством.

Отмечается, что прошлым летом в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций, поэтому работа таких заведений в условиях эпидемии несет повышенные риски, поскольку ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас мы имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания", - подчеркнул Зеленский.

Глава Минздрава Максим Степанов добавил, что Кабмин уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщил, что правительство внимательно относится к информации ВОЗ относительно ухудшения ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и того, что "наибольшей угрозой сегодня является самоуспокоение".

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что этим летом пока не надо открывать детские оздоровительные учреждения. Он напомнил, что, кроме капельных инфекций, существует огромное количество кишечных.