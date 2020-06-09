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Оккупационные войска на Донбассе за минувшие сутки открывали огонь 11 раз, ранен один военный

С начала 9 июня вражеские войска стреляли четыре раза. 

Оккупационные войска на Донбассе за минувшие сутки открывали огонь 11 раз, ранен один военный
Фото: Олена Максименко

За минувшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины вооруженные формирования России 11 раз нарушали режим прекращения огня. Был ранен один украинский военный.

Противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 и 120 мм, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Рядом с Новотроицким позиции обстреляли из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Такие же гранатометы использовали возле Марьинки.

По защитникам Водяного агрессор вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного оружия, по военным возле Богдановки стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Орехового дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия. По позициям поблизости Новолуганского дважды применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По окрестностям Новоалександровки стреляли из ручных противотанковых гранатометов.

Возле Хутора Вильный и Травневого оккупанты применяли гранатометы разных систем и стрелковое оружие. 

"Наши военные вовремя и жестко давали оккупационным подразделениям достойный отпор. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный и неминуемый ответ со стороны защитников Украины", - добавили в Минобороны. 

По данным разведки, за 8 июня украинские войска ликвидировали троих оккупантов.

С начала суток 9 июня оккупанты открывали огонь четыре раза. По опорным пунктам возле Орехового использовали минометы калибра 120 мм и гранатометы. Также гранатометы использовали возле Новолуганского и Шумов. Кроме этого, из станковых противотанковых гранатометов обстреляли окрестности Марьинки. 

Напомним, что за 7 июня в зоне боевых действий на Донбассе были ранены двое украинских военных. Противник открывал огонь восемь раз. 

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