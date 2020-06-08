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​На Донбассе в воскресенье были ранены двое военных, в понедельник - еще один

За сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

​На Донбассе в воскресенье были ранены двое военных, в понедельник - еще один
Фото: facebook.com/ato.news

В зоне боевых действий на Донбассе в воскресенье были ранены двое украинских военных, говорится в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

За сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы происходили возле населенных пунктов Луганское, Крымское, хутор Вольный, Павлополь, Широкино.

С начала понедельники военные зафиксировали еще четыре обстрела. В результате боевых действий ранен еще один военнослужащий Объединенных сил.

Напомним, что 6 июня на Донбассе произошло 13 обстрелов, были ранены или травмированы пять военных. 5 июня были ранены еще двое военных, 3-4 июня потерь не было.

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