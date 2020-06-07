В селе под Львовом пьяный подросток выпал из окна девятого этажа

В Брюховичах под Львовом с девятого этажа общежития Института государственного управления выпал 17-летний парень. Подросток скончался до приезда медиков. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, передает ZAXID.NET.

Трагедия произошла в субботу, 6 июня, около 23:20.

"В полицию поступила информация от отца парня о том, что он вернулся домой, вышел на балкон, наклонился через перила и упал", - сообщила Добровольская.

Известно, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

Общежитие принадлежит Львовскому региональному институту государственного управления Нацакадемии госуправления при президенте.

Напомним, в Харькове из окна многоэтажки выпала 42-летняя женщина с шестимесячным сыном.