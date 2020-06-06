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Умерла вдова Параджанова

Ей был 81 год.

Умерла вдова Параджанова
Фото: facebook.com/slava.shmyrov

В Киеве в возрасте 81 года умерла Светлана Ивановна Щербатюк-Параджанова, вдова режиссера Сергея Параджанова.

Об этом сообщил кинотеатр "Лира" в фейсбуке.

"К сожалению, вынуждены сообщить печальную весть. Сегодня, 6 июня 2020 года, отошла в вечность Светлана Щербатюк - жена Сергея Параджанова", - говорится в сообщении.

В кинотеатре процитировали искусствоведа Оксану Мусиенко, которая в публикации "Размышления над книгой Исповедь" вспоминает о своем знакомстве со Светланой Ивановной:

"Светлана никогда не была "бывшей". Даже когда они официально развелись, она осталась для Сергея матерью его любимого сына Сурена. И главное, ее любовь и поддержку он ощущал все годы заключения. Может, без них он и не выжил бы. Я про себя называла Светлану "декабристкой". Да, ей было что терять, когда она откровенно и неоднозначно заявила о том, что не собирается рвать отношения с отцом своего сына. Она потеряла работу в университете, где преподавала русский для иностранцев, стала "невыездной". Но она не прекратила переписку с заключенным, не перестала передавать в зону посылки и, главное, биться во все двери, чтобы хоть как-то облегчить судьбу Сергея".

Светлана Щербатюк-Параджанова была филологом и педагогом. По информации российского киноведа Вячеслава Шмырова, причиной смерти стал повторный инсульт.

Она пережила Параджанова на 30 лет.

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