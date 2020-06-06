Павлоградский отдел полиции, в котором действовала банда полицейских, расформировали

Павлоградский отдел полиции и его четыре подразделения расформировали и назначили временное руководство. Об этом сообщается на сайте МВД.

Всех сотрудников отдела вывели за штат.

Временным руководителем назначен начальник Департамента внутренней безопасности Игорь Мартыщук. В течение следующих трех недель будет сформирована новая команда отделения.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% личного состава", - заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

Обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 сотрудников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.

Сообщается также, что МВД создало оперативный штаб, который проведет профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе.

Штаб возглавит заместитель главы Нацполиции Вадим Троян. Заместитель министра Александр Гогилашвили отдельно будет координировать вопросы борьбы с наркопреступностью в области.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что расследование подтвердило сотрудничество правоохранителей Павлограда с наркоторговцами и другими преступниками. По его словам, речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах области.

Напомним, 4 июня были задержаны семеро участников банды полицейских, среди них - начальник Павлоградского отдела полиции. Их подозревают в фальсификации уголовных производств ради статистики, запугивании и пытках. Уголовное дело возбуждено по шести статьям.