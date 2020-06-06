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В центре Киева пьяный водитель Porsche устроил ДТП, пострадала ведущая "5 канала"

Вероника Ухалкова находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В центре Киева пьяный водитель Porsche устроил ДТП, пострадала ведущая "5 канала"
Фото: 5.ua

В Киеве пьяный водитель Porsche Cayenne 5 июня устроил ДТП и пытался сбежать. Пострадала ведущая "5 канала" Вероника Ухалкова.

"ДТП под градусом прямо в центре Киева. Как следствие, ведущая "5 канала" Вероника Ухалкова – в больнице ... На месте ДТП находится брат Вероники. Он рассказал, что она в больнице в состоянии средней тяжести. Больше ничего сейчас не известно", - говорится в сообщении на сайте канала.

По словам свидетелей инцидента, ДТП произошло на пересечении улиц Иоанна Павла Второго и Тверской тупик. Вероника спускалась по улице Ивана Павла Второго. В этот момент с Тверского тупика вылетел Porsche Cayenne на большой скорости, ударил автомобиль, за рулем которого находилась Вероника. Также пострадала машина еще одного участника событий.

Водитель Porsche Cayenne пытался сбежать, однако его остановили другие водители, которые заблокировали выезд. Свидетели рассказали: было видно, что мужчина пьян.

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