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Арахамия допустил, что от "Слуги народа" в мэры Киева будет выдвигаться женщина

Конкретного имени он не озвучил. 

Арахамия допустил, что от "Слуги народа" в мэры Киева будет выдвигаться женщина
Фото: Анна Стешенко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что от их партии в мэры Киева будет баллотироваться женщина. Об этом пишут "Українські новини".

"Женщина, я считаю, должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни одного раза в истории женщины-мэра Киева... Я просто вам говорю, немного интриги, что это может быть женщина", - сказал он.

Арахамия добавил, что в "Слуге народа" много достойных женщин.

Напомним, что народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский, Александр Качура, Александр Ткаченко (до назначения на должность министра культуры) и Николай Тищенко заявили, что будут участвовать в праймериз "Слуги народа", которые определят кандидата от партии в мэры Киева. 

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что от четырех до шести кандидатов в мэры Киева будут участвовать в партийных праймериз "Слуги народа".

Он объяснил, что два-три "самых потенциальных возможных претендента" будут беседовать с президентом, который дальше определит, кому партия могла бы доверить эту возможность.

Также он не исключил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее заявил о своем возможном участии в выборах мэра Киева, теоретически может участвовать в праймериз.

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