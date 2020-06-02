Корниенко: во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидаты в мэры Киева поучаствуют 4-6 кандидатов

От четырех до шести кандидатов в мэры Киева будут участвовать в партийных праймериз "Слуги народа", сообщил замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".

Среди них и Александр Ткаченко, которого фракция почти единогласно поддержала для назначения министром культуры. По словам Корниенко, Ткаченко "пока не заявлял о самоотводе этого процесса".

"Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура", - сказал Корниенко.

Он объяснил, что два-три "самых потенциальных возможных претендента" будут беседовать с президентом, который дальше определит, кому партия могла бы доверить эту возможность.

"А партия, думаю, воспримет мнение президента, пока что альтернативных ситуаций не было", - сообщил Александр Корниенко.

Замглавы фракции отметил, что желание стать мэром столицы нардепа Александра Качуры стало неожиданным.

"Александр Качура - это было такая неожиданность, это был как бы кот в мешке в этом процессе. Мы до последнего не понимали его планы на жизнь - в плане того, что депутат развивает какую-то фантастическую медиаактивность, ну и что дальше? Оказалось, что дальше - мэр Киева", - сказал Корниенко.

Он добавил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее заявил о своем возможном участии в выборах мэра Киева, теоретически может участвовать в праймериз.

"Как потенциальный кандидат он может рассматриваться. Он не нарушает те критерии, которые у нас есть, они не сильно формализованы, но их понимают все, кто сейчас причастен к избирательному процессу", - отметил Корниенко.

По словам Корниенко, у Ляшко "достаточно высокий уровень доверия, высокий уровень узнаваемости", у него "отсутствуют какие-то истории политического негативного опыта и политического прошлого, он профессионал" в своем деле.

Напомним, что ранее народные депутаты Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз "Слуги народа", которые определят кандидата от партии в мэры Киева.