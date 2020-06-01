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Профильный парламентский комитет поддержал кандидатуру Романа Абрамовского на должность главы Минэкологии

Ранее он был замминистра энергетики и окружающей среды. 

Профильный парламентский комитет поддержал кандидатуру Романа Абрамовского на должность главы Минэкологии
Роман Абрамовский
Фото: zaxid.net

Парламентский комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал кандидатуру Романа Абрамовского для назначения на должность главы Минэкологии. Об этом в комментарии LB.ua сообщила глава пресс-офиса фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Возможное назначение на должность обсуждалось на заседании фракции "СН".

"По Министерству экологии один из кандидатов - Роман Абрамовский. Его поддерживает профильный комитет", - сообщила она.

Роман Абрамовский в 2015 году несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году стал замминистра энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено на два ведомства. Он отметил, что объединение министерств не дало ожидаемого эффекта. 

Временной исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды являлась Ольга Буславец. 

27 мая Кабинет министров принял постановление о создании Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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