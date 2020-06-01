Фото: facebook/Евгений Терехов

В Киеве второй раз за год перекрыли мост Метро в Киеве из-за сообщения о минировании, поступившего в полицию в 13:41.

В связи с этим движение на красной линии Киевского метрополитена пришлось ограничить, сообщила пресс-служба метро. Поезда от станции "Академгородок" разворачиваются на станции "Арсенальная", а от "Лесной" - на станции "Дарница".

По информации "Вартових Еспресо", сообщение о заминировании моста поступило от неизвестного человека, заявившего, что он находится на мосту Метро и может подорвать его в любой момент.

"На сейчас известно, что лицо позвонило по 102, с нецензурным матом кстати, заявило, что у него есть взрывчатка и оно хоче взорвать мост Метро. На месте работает руководитель полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, я с ним был на связи 10 минут назад. Он лично ведет переговоры с лицом, которое заявляет о возможном совершении террористического акта. Надеемся, что все будут живы и здоровы", - рассказал журналистам возле Верховной Рады заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Фото: facebook/Поліція Києва

Фото: facebook/Поліція Києва

Фото: facebook/Поліція Києва

Фото: facebook/Полякова Саша

Фото: facebook/Orest Rebmann

На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, спасатели ГосЧС и медики.

Напомним, 18 сентября 2019 года мост Метро на несколько часов перекрыли из-за мужчины, который остановил свой автомобиль на проезжей части и угрожал взорвать его. После длительных переговоров мужчина сдался, у него при себе не было взрывчатки.

"Минером" оказался уволенный военнослужащий Алексей Белько, у него были проблемы с психикой.

Мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.