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Зеленский повысил статус Нацсовета по антикоррупционной политике и лично возглавил его

В состав совета вошли первые лица государства.

Зеленский повысил статус Нацсовета по антикоррупционной политике и лично возглавил его
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский 1 июня утвердил новый состав Национального совета по антикоррупционной политике, повысив его статус.

Об этом говорится в указе №207/2020.

Теперь его председателем будет непосредственно президент, а не профильный заместитель Офиса президента, как раньше.

Также в состав вошли руководители глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, директор НАБУ Артем Сытник, антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, глава антикоррупционного агентства Александр Новиков, генпрокурор Ирина Венедиктова, секретарь СНБО Алексей Данилов, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр финансов Сергей Марченко, министр развития громад Алексей Чернышов, глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский и другие топ-чиновники.

По-прежнему разрешен принимать участие в работе Нацсовета международным наблюдателям Дэвиду Бернстайну из Всемирного банка, Гарту Уиллису из USAID, Назару Грому из ПРООН, Андрею Кухаруку их OECD, Эке Ткашелашвили из антикоррупционной инициативы ЕС, Лоуренсу Хелду из SACCI, Стефани Холмс из посольства США.

Напомним, что Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики был создан в сентябре 2015 года.

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