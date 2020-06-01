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В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева будут участвовать три нардепа

Дубинский, Качура и Ткаченко объявили, что пойдут на выборы мэра столицы.

В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева будут участвовать три нардепа
Фото: segodnya.ua

Народные депутаты Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз "Слуги народа", которые определят кандидата от партии в мэры Киева.

Дубинский опубликовал в YouTube видеообращение, где сообщил о намерении стать мэром Киева, а Ткаченко - в Facebook. Качура рассказал об этом журналисту LIGA.net.

Еще один нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко ранее заявил, что "если Зеленский доверит ему представлять интересы его команды в Киеве", то он уверен, что выиграет выборы. В то же время об участии в праймериз Тищенко официально не сообщал.

Напомним, в конце мая нардепы "Слуги народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести праймериз - внутрипартийные выборы среди кандидатов на должности мэров украинских городов. Об участии в выборах в мэры Киева также заявил действующий мэр столицы Виталий Кличко.

Главный санврач Виктор Ляшко, которого в СМИ также называют одним из возможных кандидатов, назвал эту идею "интересной", но о решении участвовать в электоральной гонке не заявлял.

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