Депутаты "Слуги народа" просят Зеленского провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

Депутаты от партии "Слуга народа" подписали обращение к президенту по поводу проведения праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале.

"С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно", - написал он.

Качура также опубликовал фото обращения с подписями депутатов, согласно которому, публичный праймериз просят провести не только среди потенциальных кандидатов в мэры Киева, но и среди потенциальных кандидатов в мэры других городов.

Напомним, Виталий Кличко занимает должность мэра Киева с лета 2014 года. Тогда он победил на внеочередных выборах с результатом 56,7% голосов. Второй была Леся Оробец.

Через год на очередных выборах он набрал 66,49% голосов. Ставший вторым Борислав Береза набрал в два раза меньше.