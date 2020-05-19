Украина перезагрузит экономическое направление внешней политики

Президент Владимир Зеленский провел встречу по ускорению роста экспорта и привлечения инвестиций в Украину как залога экономической стабильности.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины, инициированную министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Этот процесс МИД начнет с перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов (СЭИ). По словам министра, именно тесное сотрудничество с украинскими экспортерами и иностранными инвесторами поможет украинским дипломатам на практике направлять свои усилия за рубежом на расширение необходимых возможностей и преодоление имеющихся препятствий.

"Сейчас лучшее время для осуществления экономических амбиций Украины. Для этого МИД запускает качественно обновленный блок торгово-инвестиционной дипломатии. Мы сосредоточимся на двух приоритетах: поддержке украинского экспорта в мире и привлечении инвестиций в Украину. Усилиями украинских дипломатов преодоление экономических последствий пандемии должно стать историей успеха Украины и всех украинцев. Вклад в укрепление экономической безопасности Украины станет одним из показателей эффективности работы дипломатов", - рассказал Кулеба.

"Я хочу, чтобы украинский бизнес имел возможности экспорта. Хочу, чтобы не только крупные предприниматели выходили на международный рынок, но и чтобы такую возможность получил средний и малый бизнес, например, фермер с качественной продукцией или предприниматель с уникальным производством, чтобы они шли на экспорт и вырастали до крупных бизнесов, чтобы имели такую мотивацию", - отметил президент Зеленский.

Также на встрече заместители главы ОП Юлия Ковалив и Леван Варшаломидзе представили готовые проекты иностранных инвестиций, которые пребывают на финальной стадии согласования. Ковалив также представила проект закона о так называемых "инвестиционных нянях", который требовал доработки с учетом ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Напомним, Минэкономики рассчитывает на $50 млрд инвестиций за пять лет.