Рада направила законопроект о медиа на повторное первое чтение

Верховная Рада направила на повторное первое чтение законопроект №2693 о медиа.

За направление документа на повторное первое чтение проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Документ направили законопроект в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики для подготовки на повторное первое чтение, чтобы на базе основного и альтернативного законопроектов подготовить его новую редакцию с учетом замечаний и предложений экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций медийной индустрии и общественных организаций медийной сферы.

Отправленная на доработку редакция законопроекта предусматривала законодательное закрепление требования к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который планировался приниматься при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию. Также документом предлагалось передать Нацсовету контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации.

Предусматривалось, что Нацсовет будет иметь право требовать от печатных и онлайн-медиа устранять нарушения, накладывать на них штрафы, а также через суд требовать лишить СМИ лицензии на вещание и блокировать медийные сайты. Также Нацсовет должен был кроме лицензирования телерадиокомпаний проводить регистрацию СМИ.

Также предлагалось запретить распространение материалов, в которых создается позитивный образ лиц из высшего руководства СССР, УССР, союзных и автономных республик, а также руководства коммунистической партии, начиная от должности секретаря районного комитета, а также работников советских органов госбезопасности.

Также предлагалось запретить распространение порнографии, программ, в которых оказываются услуги гадания и ворожбы и платные услуги в сфере нетрадиционной и народной медицины.

Законопроект предлагал запрет на распространение в медиа на период агрессии против Украины материалов с популяризацией и пропагандой органов власти, должностных лиц страны-агрессора (России) и контролируемых ею организаций.

Также предлагалось запретить позитивное освещение российских органов власти, информация должна подаваться с соблюдением принципов объективности и сбалансированности.

Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков пообещал, что законопроект о медиа будет дорабатываться при участии журналистов.