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Минветеранов возмутилось интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской

"По нашему мнению, данное интервью является прямой пропагандой вооруженной агрессии".

Минветеранов возмутилось интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской
Фото: пресс-служба президента

Минветеранов заявило, что правоохранительные органы должны дать оценку интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным.

"Министерство по делам ветеранов и вся ветеранская общественность осуждают действия журналиста, поскольку, по нашему мнению, данное интервью является прямой пропагандой вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, аннексии Крыма и имеет целью, в том числе, популяризацию военных преступлений на территории Украины", - говорится в заявлении, обнародованном во вторник.

Министерство напомнило, что Поклонская является фигуранткой двух уголовных дел о преступлениях против основ национальной безопасности и преследовании Меджлиса крымскотатрского народа, а Гиркин начал войну на Донбассе.

"Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой дать оценку этим интервью в соответствии с действующим законодательством. Кроме этого, Минветеранов призывает всех граждан Украины анализировать и критически воспринимать информацию, а журналистов, которые позволяют себе такие интервью, - игнорировать", - сказано в заявлении.

Интервью с Гиркиным Гордон опубликовал на своем YouTube канале 18 мая, а с Поклонской он общался неделей раньше.

Эти интервью Гордон объяснил заданием спецслужб, но в Службе безопасности Украины заявили, что они были личной инициативой журналиста.

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